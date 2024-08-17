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Конкуренция с Алипом? Агент назвал причину ухода защитника-легионера из "Зенита"

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Конкуренция с Алипом? Агент назвал причину ухода защитника-легионера из "Зенита" ©ФК "Зенит"

Футбольный агент Младен Ртковица, представляющий интересы защитника сборной Словении Вани Дркушича, объяснил его аренду в сербскую "Црвену Звезду". Он несколько дней назад был куплен "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

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Футбольный агент Младен Ртковица, представляющий интересы защитника сборной Словении Вани Дркушича, объяснил его аренду в сербскую "Црвену Звезду". Он несколько дней назад был куплен "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

Как оказалось, 24-летний защитник сам горел желанием поиграть за сербскую команду. "Зенит" был согласен отдать его в аренду. В интервью "РБ Спорт" Ртковица объяснил этот шаг:

"Ваня всегда мечтал поиграть за "Црвену Звезду", в юности он очень любил этот клуб. Плюс, при этом переходе, он получает возможность выступить в Лиге чемпионов. И в "Зените" сказали, что если Ваня действительно заинтересован в таком шаге, то они готовы на это пойти.

У него было желание поиграть в "Црвене", ни для кого не было секретом, что клуб интересовался Дркушичем последний год. Так что инициатива исходила со всех сторон", - отметил представитель словенца.

Дркушич ранее два с половиной года играл за "Сочи". Этим летом он провел четыре матча на Евро-2024. Ожидалось, что он станет очередной "головной болью" для казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа из-за мощной конкуренции, но теперь все вновь вернулось на круги своя.

Футбол Зенит Россия Словения Сербия Сочи ФК Евро-2024 Алип Нуралы

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