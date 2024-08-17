Конкуренция с Алипом? Агент назвал причину ухода защитника-легионера из "Зенита"

Футбольный агент Младен Ртковица, представляющий интересы защитника сборной Словении Вани Дркушича, объяснил его аренду в сербскую "Црвену Звезду". Он несколько дней назад был куплен "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

Как оказалось, 24-летний защитник сам горел желанием поиграть за сербскую команду. "Зенит" был согласен отдать его в аренду. В интервью "РБ Спорт" Ртковица объяснил этот шаг:

"Ваня всегда мечтал поиграть за "Црвену Звезду", в юности он очень любил этот клуб. Плюс, при этом переходе, он получает возможность выступить в Лиге чемпионов. И в "Зените" сказали, что если Ваня действительно заинтересован в таком шаге, то они готовы на это пойти. У него было желание поиграть в "Црвене", ни для кого не было секретом, что клуб интересовался Дркушичем последний год. Так что инициатива исходила со всех сторон", - отметил представитель словенца.

Дркушич ранее два с половиной года играл за "Сочи". Этим летом он провел четыре матча на Евро-2024. Ожидалось, что он станет очередной "головной болью" для казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа из-за мощной конкуренции, но теперь все вновь вернулось на круги своя.