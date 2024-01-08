Конкурента Алипа из Бразилии шокировали по приезду на родину

20-летнего защитника "Зенита" Роберта Ренана, присоединившегося к бразильскому "Интернасьоналу" на правах аренды, по приезду встретили фанаты клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Бразильские болельщики устроили невероятный перформанс на встрече с футболистом, используя музыкальные инструменты, пиротехнику и кричалки. Похоже, Ренан не ожидал такого приема и был удивлен.

С января 2022 года бразилец выступал за "Зенит", куда перешел из "Коринтианса" на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. А сейчас питерцы на правах аренды отдали его "Интернасьоналу". При этом одним из ключевых защитников российского клуба на данный момент является казахстанец Нуралы Алип.

Ранее Ренан не попал в расширенный список олимпийской сборной Бразилии.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Алипа 23 матча.

Фото: кадр с прямой трансляции в Instagram.