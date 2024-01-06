Вина Алипа? Бразилец из "Зенита" узнал плохие новости от сборной

Защитник "Зенита" Роберт Ренан не вошел в обновленный список олимпийской сборной Бразилии, сообщается на официальном сайте Конфедерации бразильского футбола (CBF), передает Vesti.kz.

Одноклубник казахстанца Нуралы Алипа, недавно был арендован бразильским "Интернасьоналом". При этом, его место в сборной Бразилии занял игрок ЦСКА Келвен.

20-летний Ренан, проигравший в "Зените" конкуренцию Алипу, выступает за команду из Санкт-Петербурга с января 2023 года, его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, но не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt.com, стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

На счету Алипа 23 матча в текущем сезоне.