Команда Зайнутдинова не сыграет в еврокубках впервые за 20 лет

Сегодня, 16 мая, ЦСКА проиграл "Динамо" в матче заключительного, 30-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:3.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет. Последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

В этом сезоне в команду пришел футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В марте он получил травму и не сыграл за ЦСКА последние девять игр.

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