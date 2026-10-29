Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке России по футболу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура группы C прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Амар Рахманович (32-я минута) и Михайло Баньяц (68-я).

Казахстанский игрок "Крыльев Советов" Ислам Чесноков появился на поле на 46-й минуте, заменив Ильзата Ахметова.

Самарцы, набрав девять очков, занимают второе место в квартете С, тогда как махачкалинцы расположились на четвёртой строчке с одним баллом. "Динамо" стало первым клубом РПЛ, вылетевшим из нынешнего розыгрыша Кубка России.

24 ноября "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Зенитом", а 25 ноября "Динамо" примет "Балтику".

Напомним, что летом "Крылья Советов" арендовали Чеснокова у костанайского "Тобола" до 30 июня 2027 года.