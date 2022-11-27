Команда Алипа подралась с футболистами "Спартака" во время матча. Видео

ФК "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу над московским "Спартаком" в матче шестого тура группового этапа Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось нулевой ничьей. Победитель определялся в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.

Алип не вошел в стартовый состав и всю игру просидел на скамейке запасных.

При этом после окончания матча перед серией пенальти на поле произошла массовая драка, в которой поучаствовали игроки обеих команд.

Сначала конфликт возник между форвардом "Спартака" Квинси Промесом и полузащитником "Зенита" Вилмаром Барриосом. После этого защитник хозяев Родригао ногой ударил нападающего гостей Шамара Николсона. И все это переросло в массовую драку на поле. Судья выдал шесть красных карточек.

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