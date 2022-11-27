Алип в основе? "Зенит" назвал состав на матч Кубка России

ФК "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, назвал стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Кубка России, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 27 ноября, клуб из Санкт-Петербурга примет московский "Спартак". Матч состоится на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по времени Астаны.
Алип не вошел в стартовый состав, а остался в запасе.
Стартовый состав "Зенита": Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос (к), Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудино, Малком, Сергеев.
Наш состав на #ЗенитСпартак! 💙 pic.twitter.com/fKZfmL0Syk— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 27, 2022
После пяти туров в группе В лидирует "Спартак" с 12 очками, далее идут "Крылья Советов" и "Зенит", у которых по девять баллов, замыкает таблицу "Факел", у которого ноль очков.
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