В клубе РПЛ рассказали об официальном предложении по трансферу футболиста сборной Казахстана в Турцию

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 10:33
©ФК "Ахмат"

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал отсутствие защитника сборной Казахстана Марата Быстрова в заявке команды на матч шестого тура РПЛ против "Спартака", передает "СЭ"

Ранее он же сообщи, что турецкий "Сивасспор" сделал футболисту официальное предложение.

"Связано ли отсутствие Быстрова в заявке на матч со "Спартаком" из-за интереса "Сивасспора"? Нет. У Марата микротравма, именно поэтому он пропустил матч со "Спартаком". Что касается "Сивасспора", то они сделали нам официальное предложение, ведем переговоры", - сказал Газзаев.

Напомним, Быстров выступает за "Ахмат" с августа 2020 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего казахстанца составляет один миллион евро.

"Сивасспор" после трех туров занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав пять очков.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Премьер-лига России

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