В клубе РПЛ рассказали об официальном предложении по трансферу футболиста сборной Казахстана в Турцию

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал отсутствие защитника сборной Казахстана Марата Быстрова в заявке команды на матч шестого тура РПЛ против "Спартака", передает "СЭ".

Ранее он же сообщи, что турецкий "Сивасспор" сделал футболисту официальное предложение.

"Связано ли отсутствие Быстрова в заявке на матч со "Спартаком" из-за интереса "Сивасспора"? Нет. У Марата микротравма, именно поэтому он пропустил матч со "Спартаком". Что касается "Сивасспора", то они сделали нам официальное предложение, ведем переговоры", - сказал Газзаев.

Напомним, Быстров выступает за "Ахмат" с августа 2020 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего казахстанца составляет один миллион евро.

"Сивасспор" после трех туров занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав пять очков.