29-летний сербский нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович привлек внимание сразу нескольких клубов после сообщений о том, что он переведен в дубль и находится в поиске новой команды для продолжения карьеры. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Arena Sport.

Наибольший интерес к Деспотовичу проявляет сербская "Црвена Звезда", которая видит в нем замену 21-летнему нападающему Марко Лазетичу, близкому к переходу в "Милан". Сербский клуб, воспитанником которого и является Джордже, уже начал переговоры с его представителями, однако в последние дни конкуренцию в борьбе за игрока им пытается навязать московский ЦСКА, который готов предложить вдвое большую заработную плату, чем "Црвена Звезда". Как известно, за "армейцев" с 2020 года выступает 23-летний футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Отмечается, что Деспотович уже получал предложение от другого клуба из России - грозненского "Ахмата", еще интерес к игроку проявляют в Турции.

Деспотович пришел в "Рубин" из "Оренбурга" летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провел 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с "Рубином" рассчитан до 2023 года.

Казахстанским болельщикам игрок знаком по выступлениям за "Жетысу", "Кайрат", "Тобол" и "Астану". При этом сообщалось, что столичный клуб также сделал предложение сербскому легионеру.