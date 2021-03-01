Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего

Казахстанский футболист Акмаль Бахтияров был отзаявлен "Сочи". Об этом сообщается на сайте РПЛ.

По данным источника, это случилось 25 февраля. В последнее время игрок находился в расположении "Тамбова", другого представителя РПЛ, который замыкает турнирную таблицу. Однако контракт с ним не подписывал.

22-летний Бахтияр находился в "Сочи" с января 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей. Также полузащитник выступал за армянский "Ноа" и молодежный состав "Кайрата".

Зимой полузащитник также находился на просмотре в "Тоболе", но не подошел серебряному призеру КПЛ-2020.