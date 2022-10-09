Клуб казахстанца за 16 минут упустил победу и проиграл в матче РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:53
©fc-akhmat.ru

"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, потерпел поражение в 12-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в выездном матче с "Оренбургом" - 1:2. При этом первыми успеха добились грозненцы усилиями Мохамеда Конате на 28-й минуте. Однако после перерыва гости позволили хозяевам не только отыграться, но и добиться волевой победы в течение 16 минут. Сначала на 52-й ответный гол забил Владимир Сычевой, а уже на 68-й точным ударом отметился Тимур Аюпов.

После этой игры "Оренбург" с 18 очками оказался на седьмом месте в таблице, а "Ахмат" с 17 баллами расположился на восьмой строчке.

Быстров вышел в стартовом составе "Ахмата" и отыграл до финального свистка.

В 13-м туре, 15 октября, "Ахмат" на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Оренбург" в этот день в гостях встретится с "Динамо".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3 Спартак М 12 8 1 3 29-14 25
4 ЦСКА М 12 7 3 2 24-11 24
5 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9 Динамо М 12 4 5 3 18-14 17
10 Пари Нижний Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11 Крылья Советов 12 2 5 5 12-19 11
12 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14 Локомотив М 12 2 3 7 15-26 9
15 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16 Торпедо М 12 1 3 8 7-23 6

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Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России Оренбург ФК

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