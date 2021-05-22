Клуб двух футболистов сборной Казахстана выбрал нового тренера после вылета из РПЛ

В его состав они перешли зимой.

Дмитрий Хохлов. Фото: РИА Новости/Антон Денисов©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:19

Новым главным тренером "Ротора" станет россиянин Дмитрий Хохлов. Последним местом работы Хохлова было "Динамо", сообщает Eurostavka.

В 2017 году тренер возглавлял дубль и молодежный состав московской команды, а после до 2019 года работал с основным составом "Динамо".

"Ротор" по итогам минувшего сезона занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в ФНЛ. 

Напомним, что в состав волгоградцев зимой перешли футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин. Их контракты, по данным Transfermarkt, истекают 30 июня.

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Россия Премьер-лига России Ротор ФК Щеткин Алексей Шомко Дмитрий Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу ЧМ-2022


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Сегодня 14:19
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