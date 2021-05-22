Клуб двух футболистов сборной Казахстана выбрал нового тренера после вылета из РПЛ

Новым главным тренером "Ротора" станет россиянин Дмитрий Хохлов. Последним местом работы Хохлова было "Динамо", сообщает Eurostavka.

В 2017 году тренер возглавлял дубль и молодежный состав московской команды, а после до 2019 года работал с основным составом "Динамо".

"Ротор" по итогам минувшего сезона занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в ФНЛ.

Напомним, что в состав волгоградцев зимой перешли футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин. Их контракты, по данным Transfermarkt, истекают 30 июня.

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