Казахстанский футболист оказался на просмотре в российском клубе блогера

21-летний нападающий Ержан Ибрагимов проходит просмотр в российском клубе "КраСава", сообщает KazFootball.kz.

Игрок был замечен в экипировке "Акжайыка" на одной из тренировок российской команды.

Напомним, "КраСава" – это частный клуб, принадлежащий известному одноименному блогеру. Выступает в ФНЛ-2, в одной группе с "Кайрат-Москва".

Ибрагимов является воспитанником "Акжайыка", но за основную команду не играл. В 2021 году был в аренде в "Мактаарале", где провел четыре матча в первой лиге.

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