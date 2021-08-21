Два казахстанских футзальных клуба возглавят тренеры из России

Российские тренеры возглавят два казахстанских футзальных клуба. Об этом сообщает "Футзал Казахстан" со ссылкой на телеграм-канал Futsal legends.

"Почти официально! Максим Горбунов вошел в тренерский штаб "Атырау" (де-факто - главный тренер). А заслуженный специалист Андрей Юдин возглавил МФК "Актобе", - пишет источник.

Горбунов ранее тренировал "Мытищи" (2012-2015), "Динамо-Самара" (2018-2021).

В качестве игрока становился серебряным призером чемпионата Европы (2005), победителем студенческого чемпионата мира (2002), чемпионом России (2000/01) и обладателем Кубка России (2002).

Юдин был тренером таких команд, как "Туран Эйр" (2001-2002), "Арбат" (2002-2005), "Дина" (2005-2007, 2008-2019), сборная Азербайджана (2007-2008), "Газпром бурение" (2020-2021). Чемпион России сезона-2013/14.

В качестве игрока был чемпионом России (1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99), обладателем Кубка России (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998). Чемпион Азербайджана сезона-2001/02.

Фото: "Футзал Казахстан"©

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