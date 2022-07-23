"Кайфовали". Зайнутдинов - о лидерстве в РПЛ и выборе Роналдо

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался о своей позиции на поле и назвал желаемого звездного соперника, сообщает пресс-служба российского клуба.

Ранее 24-летний футболист вместе с ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, а затем охарактеризовал игру Игоря Акинфеева.

- Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?

- Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль - эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован.

- Команда сегодня кайфовала на поле?

- Да, кайфовала. Приятно, когда свои болельщики поддерживают. Условия топовые, отличное поле, погода хоть и жаркая, но хорошая. И победа дает эмоции.

- Ты очень хорошо смотришься на позиции защитника. Против какого нападающего ты бы хотел сыграть, даже из тех, которые уже завершили карьеру?

- Если брать "Сочи", то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что, против кого хотел бы сыграть, - Роналдо.

Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ

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