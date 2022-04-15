Игрок сборной Казахстана заинтересовал клубы в Европе. Подробности

©ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 08:13

Защитник сборной Казахстана и клуба "Ахмат" Марат Быстров может перебраться в Турцию, сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, крайний защитник находится в сфере интересов двух турецких клубов, которые готовы сделать ему предложение.

Это "Гиресунспор", за который находится в нижней части таблицы элитного дивизиона, и "Умраниеспор", претендующий на выход в высшую лигу.

Что касается 29-летнего Быстрова, то в текущем чемпионате России он провел 20 матчей (18 - в основе). Контракт с "Ахматом" у казахстанца истекает по окончании сезона.

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Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Футбольные трансферы Премьер-лига России Турция

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