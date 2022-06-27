Футболист грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров отметился ассистом в контрольном матче за свой клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Быстров вышел на замену во встрече с пензенским "Зенитом", а на 69-й минуте ассистировал Ивану Олейникову, который отправил мяч в ворота и сделал счет 5:0. Встреча завершилась разгромом - 9:1.

Отметим, что "Ахмат" проводит сборы в Саранске.

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