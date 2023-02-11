Игрок молодежной сборной Казахстана пополнил состав клуба европейского чемпионата

Казахстанский защитник Лев Скворцов официально пополнил состав подмосковных "Химок", передает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы, контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее 23-летний защитник выступал за казахстанские клубы "Туран", "Астану" и "Атырау". В составе молодежной сборной Казахстана футболист провел 18 матчей.
"Футбольный клуб "Химки" приветствует Льва и желает успешной игры за красно-черных", - написано в заявлении клуба.
"Химки" завершили первую часть сезона-2022/2023 российской премьер-лиги на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 17 матчей. В первом матче после зимней паузы подопечные Спартака Гогниева встретятся с воронежским "Факелом". Игра состоится 3 марта в Воронеже. Начало встречи - в 22.00 по времени Алматы.
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