Худший матч Зайнутдинова, активный Быстров, востребованный Шомко. Как сыграли казахстанцы в 22-м туре РПЛ

К сожалению, минувший тур чемпионата России оказался крайне неудачным для всех представителей сборной Казахстана в плане результатов. Корреспондент Vesti.kz коротко резюмирует, что показали Дмитрий Шомко, Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров в составах "Ротора", ЦСКА и "Ахмата" соответственно.

Бахтиер Зайнутдинов, "Арсенал Тула" 2:1 ЦСКА

Не лучший матч для Бахтиера в частности и для ЦСКА в целом. Именно после фола казахстанца "Арсенал" заработал пенальти и повел в счете. На 61-й минуте казахстанец был заменен на Арнора Сигурдссона. Зайнутдинова вновь выставили на позицию левого защитника и с точки зрения оборонительных навыков матч только подтвердил, что это не совсем удобное для него амплуа. По данным Whoscored Зайнутдинов получил оценку 5,2 - это худший результат в команде и в целом худшая оценка игрока по сезону (ранее она не падала ниже 6,1). Уже в ближайшую среду ЦСКА ждет важнейший матч чемпионата против "Зенита".

Марат Быстров, "Зенит" 4:0 "Ахмат"

Несмотря на крупное поражение, игра Быстрова, тем более с таким соперником как "Зенит" выглядела достаточно квалифицированной и уверенной. Марат выполнял большой объем работы и в первом тайме особенно часто подключался в атаку, даже мог забить, но Лунев вытащил удар игрока из ближнего угла. Кроме того, должно радовать, что на этот раз Быстров отыграл полный матч. Да, итоговый результат "Ахмата" удручает, но с точки зрения качества игры грозненцы большую часть матча выглядели достойно и пытались навязать свою игру "Зениту".

Дмитрий Шомко, "Урал" 1:0 "Ротор"

Казахстанский защитник по-прежнему крепкий игрок основы "Ротора" и уже традиционно он вышел в основе "Ротора" на матч с "Уралом", в то время как Алексей Щеткин и Юрий Ловгиненко вновь не попали в заявку волгоградского клуба. Упорный и вязкий матч не позволял Шомко показать многое в атаке, но при этом в конце встречи его команда пропустила. Причем голевая атака "Урала" началась именно с фланга Шомко, хотя прямой вины казахстанца в забитом мяче нет. Любопытно, что Шомко стал вторым игроком "Ротора" по количеству передач (54), больше было только у центрального полузащитника Евгения Песегова (61), также Дмитрий чаще всех партнеров шел в дриблинг (четыре попытки).