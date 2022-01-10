Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поддерживает идею возвращения в команду Вагнера Лава.

Бразильский форвард выступал за клуб с 2004-го по середину 2013 года. Последней его командой был алматинский "Кайрат", с которым он попрощался после сезона КПЛ-2021.

"Я не против, если он вернется. На полгода или даже больше, кто знает. Я не против того, чтобы он был в команде. Я - за. И я не раз об этом говорил. Это возможно? Почему нет? Вполне возможно. Но случится ли это", - сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу Nobel.

Напомним, что в составе ЦСКА выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.