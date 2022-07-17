Главный тренер сборной Казахстана посетил матч Зайнутдинова в чемпионате России

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев посетил матч первого тура российской премьер-лиги с участием полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, сообщает KazFootball.kz.

Накануне московский ЦСКА, за который выступает игрок, со счетом 2:0 одержал победу над "Уралом".

Адиев наблюдал за игрой Зайнутдинова, который вышел в стартовом составе.

Напомним, что футболист пропустил июньские матчи сборной в Лиге наций из-за травмы. Розыгрыш турнира продолжится в сентябре.

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