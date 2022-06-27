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Глава РПЛ подал в отставку

Глава РПЛ подал в отставку
©пресс-служба РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подал в отставку. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Александр Алаев.

Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Премьер-лига России

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