Футболисты устроили потасовку во время матча РПЛ

Главный арбитр Василий Казарцев удалил двух футболистов в матче "Сочи" – "Локомотив" в рамках 25-го тура российской премьер-лиги сезона-2021/22.

На 54-й минуте защитник "Сочи" Родригао и форвард "Локомотива" Ян Кухта упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

После просмотра видеоповтора рефери принял решение удалить обоих участников эпизода. После этого между футболистами возникла стычка на пути к подтрибунному помещению, они хотели подраться, их разнимали партнеры и персонал команд.

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