Два футболиста сборной Казахстана попали в состав российского клуба на матч РПЛ

Тренерский штаб "Ротора" взял на выездную игру с "Тамбовом" 22 футболиста, среди которых не оказалось защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Логвиненко все еще восстанавливается от травмы, полученной на сборах в Турции. При этом другие игроки казахстанской сборной Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко отправились на выезд, как и белорусский полузащитник Иван Маевский, игравший вместе с ними за "Астану" в последние годы.

Встреча "Тамбов" - "Ротор" в рамках 20-го тура пройдет 26 февраля в Саранске. Перед этой игрой волгоградцы с 14 очками идут на 13-м месте в таблице, а "Тамбов" с отставанием на один балл располагается на последней, 16-й строчке.