Футболист сборной Казахстана Дмитрий Шомко стал одним из лучших игроков "Ротора" в матче 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ника Кипиани - лучший игрок матча "Тамбов" - "Ротор" по мнению болельщиков. В тройку лидеров также вошли Андрес Понсе и Дмитрий Шомко!" - говорится в заявлении волгоградского клуба.

Напомним, "Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, победил "Тамбов" в Саранске со счетом 3:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Архипова на 41-й минуте. Гости отыгрались при помощи автогола Зураба Гигашвили на 54-й минуте, после чего в составе "Ротора" на 58-й и 71-й минутах отличились Андрес Понсе и Николай Кипиани.