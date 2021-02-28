Футболист сборной Казахстана стал одним из лучших игроков "Ротора" в матче против "Тамбова"

Его команда выиграла со счетом 3:1.

Фото: vk.com/fc.rotor
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:54

Футболист сборной Казахстана Дмитрий Шомко стал одним из лучших игроков "Ротора" в матче 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ника Кипиани - лучший игрок матча "Тамбов" - "Ротор" по мнению болельщиков. В тройку лидеров также вошли Андрес Понсе и Дмитрий Шомко!" - говорится в заявлении волгоградского клуба.

Напомним, "Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, победил "Тамбов" в Саранске со счетом 3:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Архипова на 41-й минуте. Гости отыгрались при помощи автогола Зураба Гигашвили на 54-й минуте, после чего в составе "Ротора" на 58-й и 71-й минутах отличились Андрес Понсе и Николай Кипиани.

Метки:
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Футбол Россия
0
Вчера 23:54
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