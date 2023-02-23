Футболист поймал на своем Lamborghini почти 200 штрафов. Известна сумма

25-летний бразильский нападающий "Зенита" Малком получил почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает телеграм-канал "Мутко против". Он заработал их в 2022 году.

Практически все штрафы были выписаны за превышение скоростного режима.

Сообщается, что Малком купил автомобиль Lamborghini Urus в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. При этом футболист не откладывает оплату штрафов: в прошлом году он отдал за нарушения ПДД 190 тысяч рублей (около 1,2 миллиона тенге).

Вместе с "Зенитом", за который также выступает футболист сборной Казахстана Нуралы Алип, Малком с 2019 года выиграл три чемпионата и Суперкубка России, а также один Кубок России.

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