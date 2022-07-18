Форвард сборной Казахстана покинул российский клуб

@ФК "Ротор"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 12:57

Казахстанский нападающий Алексей Щеткин покинул российский "Ротор", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

По информации авторитетного портала, у Щеткина завершился контракт с волгоградцами и теперь он пребывает в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне казахстанец провел за "Ротор" 17 матчей и забил три мяча. 

В "Ротор" форвард перешел в январе прошлого года, когда команда еще выступала в РПЛ. Теперь Щеткин наверняка продолжит карьеру в Казахстане, где к нему есть интерес со стороны нескольких клубов. 

Напомним, что ранее нападающий выступал за "Жетысу", "Атырау", "Тараз", "Тобол", "Ордабасы", "Актобе" и "Астану". Также на его счету 38 матчей в составе сборной Казахстана и три гола. 

 

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Метки:
Щеткин Алексей Сборная РК по футболу Ротор ФК

Футбол Россия
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Сегодня 12:57
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