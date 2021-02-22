Форвард сборной Казахстана официально перешел в российский клуб и выбрал себе игровой номер

25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов заключил соглашение с "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

В новой команде он будет выступать под номером 9.

В минувшем сезоне форвард забил десять мячей в 20 матчах за "Кайрат" и помог алматинскому клубу завоевать впервые за 16 лет чемпионство. Также он два раза отличился за сборную Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций - 2020/21.

В межсезонье игрок также находился на просмотре в "Урале", но стороны не договорились по условиям контракта. Также был вариант перейти в тульский "Арсенал", но футболист предпочел гарантированный контракт с "Крыльями" в ФНЛ просмотру в РПЛ.

Напомним, что самарский клуб после 26 туров идет в ФНЛ (второй по силе российский дивизион) на втором месте, дающем право напрямую попасть в РПЛ. До конца турнира осталось 16 туров.