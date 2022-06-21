ФИФА решила судьбу легионеров из РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о продлении разрешения приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года, сообщает сайт организации.

Решение ФИФА предусматривает право иностранным игрокам и тренерам из клубов, выступающих под эгидой Российского футбольного союза (РФС) или Украинской футбольной ассоциации, приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Это возможно в том случае, если клубы не сумеют достичь соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации в Украине.