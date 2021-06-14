"Это полная лабуда". В клубе РПЛ прокомментировали новости о переходе Дмитрия Шомко

Игорь Кудряшов, спортивный директор "Нижнего Новгорода", выступающего в российской премьер-лиге, опроверг информацию о переходе защитника сборной Казахстана Дмитрия Шомко, передает Eurostavka. Он отметил, что никаких переговоров с футболистом не велось.

Напомним, что ранее появилась информация, что Шомко уже 14 июня, то есть сегодня, прибудет в Нижний Новгород и подпишет контракт с клубом без прохождения просмотра.

"Этого игрока мы знаем, но никаких переговоров с Шомко мы не вели. Не говоря уже о заключении контракта, это полная лабуда", - заявил Кудряшов.

В минувшем сезоне Шомко перешел из "Астаны" в "Ротор" и сыграл в четырех матчах РПЛ. С 30 июня он станет свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в один миллион евро.

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