Экс-тренер "Кайрата" рассказал о пользе отъезда легионеров из России

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:27

Бывший главный тренер "Кайрата" Александр Бородюк, ныне возглавляющий "Торпедо", высказался об отъезде легионеров из российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Российская газета".

По словам специалиста, это пойдет на пользу местным молодым игрокам. "Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают - туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя", - рассказал Бородюк.

Тренер добавил, не против приглашения в российские клубы высококлассных легионеров. "Конечно, есть такие иностранцы, которые хотят приехать к нам и делом показать, что купили их не зря. Если это так, то добро пожаловать!", - отметил Бородюк.

Легионеры, выступающие в клубах РПЛ, получили право приостанавливать контракты на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. Ряд иностранцев покинули РПЛ, воспользовавшись данной опцией.

Напомним, Бородюк возглавил "Кайрат" в начале сезона-2016, выиграв с командой Суперкубок, но покинул свой пост уже после третьего тура КПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Кайрат ФК Премьер-лига России Бородюк Александр

Футбол Россия
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