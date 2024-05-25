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Экс-игрок сборной Бразилии сделал признание об Алипе

Экс-игрок сборной Бразилии сделал признание об Алипе
©КФФ

Лидер "Зенита" Дуглас Сантос высказался об атмосфере внутри команды. В частности, бразилец выделил и казахстанского футболиста Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Так, 30-летний капитан заявил, что Алип - один из тех, кто мотивирует его отдавать на поле все.

"Мы близко дружим с Родригао, я много общаюсь с Барриосом, Клаудиньо, Венделом, Кассьеррой, Мантуаном. Часто что-то обсуждаем с Ерохиным, Мишей Кержаковым, Алипом, Ильзатом. Эти парни, как и остальные, мотивируют меня продолжать трудиться в поте лица и быть примером для молодых игроков, которые должны видеть, как старшие отдают на поле все, что у них есть.

Я, Ероха, Кучо, Миша - ​мы самые взрослые в команде, и все видят, как Ероха, выходя на поле, без устали наматывает километры, как Барриос самоотверженно борется за мяч в каждой зоне, как Керж первым приезжает на базу, чтобы побольше поработать. И я верю, что молодежь отмечает все это и делает выводы, - ​мы должны подавать пример, чтобы у нее была мотивация с каждым разом тренироваться еще усерднее", - отметил бывший защитник сборной Бразилии в интервью сайту "Зенита".

Отметим, что Дуглас играет за "Зенит" с лета 2019 года. Ранее он вызывался в сборную Бразилии, за которую провел одну встречу в 2016 году.

Напомним, что сегодня, 25 мая, "Зенит" проведет последний матч сезона в РПЛ. По итогам встречи у питерцев есть шансы опередить лидеров и стать чемпионами страны в шестой раз кряду.

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Метки:
Футбол Зенит Премьер-лига России Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Казахстан Бразилия Россия

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