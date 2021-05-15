Сербский футболист казанского "Рубина" Джордже Деспотович в интервью Business-gazeta.ru рассказал, что его нынешний клуб будет посильнее "Астаны" и "Кайрата", в которых он ранее играл. Также назвал лучшего тренера, с кем ему довелось когда-либо поработать.

В Казахстане 28-летний форвард также выступал за "Жетысу" и "Тобол".

- Вы уже неоднократно лестно высказывались о Слуцком с точки зрения личных отношений. А что касается сугубо футбольной работы?

- Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают. Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а, может, даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер.

- Складывается впечатление, что Вы пытаетесь создать образ сербского Златана.

- Не знаю, может быть (смеется). У меня такая же уверенность, поэтому вполне возможно. Люди иногда сравнивают. Это же круто!

- Ваша фраза "Я лучший нападающий в России" - это часть образа? Что насчет других форвардов, которые забили в сезоне чуть больше мячей?

- Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший - я. Честно. Эта вера со мной давно.

- Можно сказать, что нынешний "Рубин" - самая сильная команда, за которую Вы играли. Или "Црвена Звезда" была помощнее?

- На тот момент, когда я там играл, "Црвена Звезда" была никакая, потому что было очень много проблем. Сейчас уже все наладили и отладили, в клубе работают совершенно другие люди.

Я играл в "Кайрате", "Астане" - это тоже очень сильные команды. Но нынешний "Рубин", наверное, самый сильный из всех, да.

В заключительном, 30-м туре, 16 мая, "Рубин" дома примет "Ротор". Перед этой игрой казанцы с 52 очками идут на четвертом месте, в то время как волгоградцы с 21 баллом располагаются на предпоследней, 15-й строчке.

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