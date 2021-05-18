"Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров, подписал трехлетний контракт с нападающим "Химок" Мохамедом Конате. Об этом сообщает Eurostavka.

Договор между сторонами заключен по схеме "1+2". Официально о переходе нападающего из "Химок" в "Ахмат" будет объявлено во вторник, 18 мая.

Контракт 23-летнего форварда из Буркина-Фасо с "Химками" действовал до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Конате провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Конате известен казахстанским болельщикам по выступлениям за дубль "Кайрата" в 2017 году, во втором круге первой лиги он сыграл 12 игр и забил три гола при двух ассистах.

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