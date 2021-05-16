Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба посетит шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает "Евроспорт".

В выпуске Дзюба расскажет о чемпионате Европы по футболу. Шоу с участием футболиста выйдет в эфире в пятницу в 02:15 по времени Нур-Султана. Другими гостями станут актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а также группа "Би-2".

Дзюба, сделав покер в ворота "Тамбова" в последнем туре, стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги сезона-2020/21. В активе форварда сборной России 20 голов в 28 матчах, три раза 32-летний футболист отличился с пенальти. В прошлом сезоне Дзюба разделил звание лучшего бомбардира с партнером по команде Сердаром Азмуном.

Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. После игры с "Тамбовом" на счету форварда "сине-бело-голубых" 137 голов в матчах премьер-лиги, Дзюба опередил бывшего нападающего "Зенита" и московского "Динамо" Александра Кержакова, который забил 133 мяча в РПЛ. Рекорд за всю историю чемпионата России принадлежит Олегу Веретенникову - 143 гола.

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