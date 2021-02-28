Казанский "Рубин" обыграл московский "Спартак" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 2:0. Дублем у гостей отметился нападающий Джордже Деспотович (53-я и 89 минуты), который является двукратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". А с "Кайратом" он завоевывал Кубок Казахстана. Всего в Казахстане он поиграл за четыре клуба - помимо "Кайрата" и "Астаны", это "Жетысу" и "Тобол".

На 74-й минуте у "Спартака" забил Александр Соболев, но VAR отменил гол из-за офсайда. Команды доигрывали матч в меньшинстве: в составе "Спартака" в компенсированное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален Роман Зобнин, а у "Рубина" на 71-й минуте - Оливер Абильдгор.

"Рубин" набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Спартак" упустил возможность выйти на вторую строчку и с 35 баллами остался четвертым. С учетом матча Кубка России это поражение стало для "Спартака" четвертым подряд.

"Спартак", проводивший матч без дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско, проиграл "Рубину" в Москве впервые с 17 июля 2010 года - та встреча чемпионата России-2010 состоялась в "Лужниках" и завершилась со счетом 1:0. С тех пор команды провели десять матчей в чемпионате страны, в которых "Спартак" одержал шесть побед, еще четыре завершились вничью.