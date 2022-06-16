"Долго мучился". Зайнутдинов высказался о своем здоровье

©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
Вчера 18:16

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о своем самочувствии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он пропустил июньские матчи национальной команды в Лиге наций из-за травмы.

- В отпуске ты не отдыхал практически. Ты лечился, из-за этого пропустил игры сборной. Как здоровье?

- Я думаю, все нормально. Долго мучился. С сегодняшнего дня буду бегать, пробовать. А дальше будет видно. На данный момент чувствую себя нормально - сказал Зайнутдинов в интервью CSKA TV.

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В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева возглавляют группу, набрав десять очков.

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Вчера 18:16
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