Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков по-прежнему не стал важной частью "Крыльев Советов" и пока никак не проявил себя на уровне РПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему уже ближайшей зимой игрок может вернуться в КПЛ.

Чесноков сменил три клуба за 2026-й год - это сбило его с ритма?

Безусловно, нельзя не учитывать, что для Чеснокова "Крылья Советов" - третий клуб за год и, соответственно, смена третьего чемпионата, города, страны. Это тяжело и ожидать быстрого результата в какой-то степени наивно.

Но все-таки чемпионат России с точки зрения жизненной, бытовой адаптации для казахстанца гораздо проще, нежели чемпионат Шотландии. Чесноков приехал в клуб, где нет большого давления, как в топ-командах. Его хотели там видеть и, надо сказать, сразу предоставили игровое время. Но пока бывший лидер "Тобола" словно тень от той версии, чтобы была в Костанае.



По сути весь год для Чеснокова выдается скомканным. Он мало играл весной в "Хартсе", затем даже в "Тоболе" лишь эпизодически показывал что-то из своей праймовой версии, и в "Крыльях Советов" эта неприятная тенденция продолжилась.

Ни одного гола и ассиста в РПЛ намекает на возвращение в Костанай?

На данный момент Чесноков провел за самарский клуб шесть матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России - суммарно 248 минут. Результативных действий на его счету нет, зато есть аж четыре желтые карточки. Предупреждения и фолы не только из-за большого желания проявить себя, здесь есть и контекст в уровне лиги - порой он либо не успевает, либо просто проигрывает силовые дуэли. У Чеснокова ни одного полного матча и даже ярких эпизодов с точки зрения созидания тоже очень мало.

Его средняя оценка в матчах РПЛ по версии Whoscored - 6.10. После неудачного выхода в стартовом составе в матче с "Локомотивом" Чесноков в дальнейших играх получает все меньше времени. Например, с "Рубином" и "Зенитом" он выходил лишь на заключительные 10-12 минут.



У "Крыльев Советов" остается пять матчей до зимней паузы и это важный отрезок персонально для Чеснокова. Да, его конкуренты (Денис Макаров и Никита Салтыков) тоже отнюдь не блистают и почти не дают голов и ассистов. Однако зимой самарцы могут пойти за усилением и другими решениями в атаке, в этой конфигурации лишним может оказаться в том числе Чесноков.

Тем более, домой игрока всегда тянет, а контракт Чеснокова с "Крыльями Советов" - это лишь аренда, где нет обязательной опции выкупа. Поэтому возвращение в тот же "Тобол" зимой нельзя исключать.