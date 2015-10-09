Россия
Сегодня 14:55
 

Черчесов вынес вердикт по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ

Сегодня, 11 апреля, "Ахмат" в рамках 24-го тура российской Премьер-Лиги сыграет на выезде против "Крыльев Советов", в матче ожидается участие игроков сборной Казахстана - Максима Самородова и Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, ныне возглавляющий грозненский клуб принял решение традиционно включить в состав основы Максима Самородова, а Галымжан Кенжебек в очередной раз остался в запасе. 

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ахмат"  начнется в 16:00 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Q Football. 


После 23 матчей в этом сезоне чемпионата России "Ахмат" имеет в активе 30 очков, а у "Крыльев Советов" — 21 балл. 

