Черчесов вынес вердикт по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ

Сегодня, 11 апреля, "Ахмат" в рамках 24-го тура российской Премьер-Лиги сыграет на выезде против "Крыльев Советов", в матче ожидается участие игроков сборной Казахстана - Максима Самородова и Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, ныне возглавляющий грозненский клуб принял решение традиционно включить в состав основы Максима Самородова, а Галымжан Кенжебек в очередной раз остался в запасе.

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ахмат" начнется в 16:00 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Q Football.

После 23 матчей в этом сезоне чемпионата России "Ахмат" имеет в активе 30 очков, а у "Крыльев Советов" — 21 балл.

