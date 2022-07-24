Бывший форвард ЦСКА оценил игру Зайнутдинова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал разгромную победу ЦСКА над "Сочи", а также оценил игру Бахтиера Зайнутдинова. Он отметил, что полузащитник сборной Казахстана теряется не на своей позиции.

"Тройка центральных защитников, как ни крути, экспериментальная. Не всем хватает навыков, сыгранности. Моментами, смотрю, и Набабкин устает, и Зайнутдинов порой теряется в этой позиции", - цитирует Масалитина "Спорт-Экспресс".

Напомним, 24-летний Зайнутдинов отыграл против "Сочи" полный матч, а ЦСКА победил со счетом 3:0 и вышел в лидеры РПЛ.

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