Алипа отправляют в новый клуб Бердыева

"ТИ-Спорт" порассуждал на тему того, кого из своих футболистов Курбан Бердыев приведет в "Сочи", который недавно возглавил. Одним из новичков клуба называют защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"По старой традиции, Бердыев может привести в клуб своих проверенных футболистов. В Иран, например, он затащил за собой португальца Рикардо Алвеша, с которым работал в "Кайрате". В "Сочи" сейчас сватают другого казахстанца - защитника Нуралы Алипа. Футболист был арендован "Зенитом", но там чаще оставался в запасе. Агенты игрока хотят пристроить Алипа к Бердыеву. Есть ощущение, что у них это получится", - пишет источник.

Отметим, что "Зенит" арендовал Алипа до конца текущего года. За петербургский клуб он провел 20 матчей. Правами на игрока обладает "Кайрат".

Ранее также сообщалось, что Алип получил предложение из Азербайджана.

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