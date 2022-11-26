Экс-наставник "Кайрата" официально представлен в качестве наставника клуба европейского чемпионата

Российский тренер Курбан Бердыев был представлен игрокам "Сочи" в роли нового главного тренера клуба, передает championat.com.

70-летний Бердыев в прошлом году возглавлял алматинский "Кайрат", который покинул в июне 2022 года, когда перешел в иранский "Трактор". Наиболее успешный период его карьеры пришелся на работу в казанском "Рубине", где он дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.

Сочинцы ушли на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 проведенных встреч.

Отметим, что первую игру под руководством Бердыева команда проведет против ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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