Экс-наставник "Кайрата" официально представлен в качестве наставника клуба европейского чемпионата

Российский тренер Курбан Бердыев был представлен игрокам "Сочи" в роли нового главного тренера клуба, передает championat.com.
70-летний Бердыев в прошлом году возглавлял алматинский "Кайрат", который покинул в июне 2022 года, когда перешел в иранский "Трактор". Наиболее успешный период его карьеры пришелся на работу в казанском "Рубине", где он дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.
Сочинцы ушли на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 проведенных встреч.
Отметим, что первую игру под руководством Бердыева команда проведет против ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.
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