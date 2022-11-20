Алип получил предложение от европейского клуба

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип получил предложение от азербайджанского клуба. Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Алип получил предложение из Азербайджана, но приоритет защитника - остаться в России", - сообщил источник.

В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) Алип провел за "Зенит" лишь четыре матча, не отметившись результативными действиями.

"Зенит" ушел на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу РПЛ. В активе клуба из Санкт-Петербурга 42 балла.

Российский клуб арендовал казахстанца до конца года. Правами на него обладает "Кайрат".

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