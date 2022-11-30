Алипа хотели трудоустроить в другой клуб РПЛ

Защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, сейчас выступающего за "Зенит" на правах аренды, предлагали руководству "Сочи". Об этом сообщает "РБ Спорт".

Арендное соглашение Алипа с "Зенитом" истекает в конце декабря. На данный момент петербургский клуб не принял решение о будущем защитника.

Отмечается, что пока дальнейшая карьера Алипа не определена, агенты предлагали футболиста ряду клубов РПЛ, среди которых есть "Сочи". Но южане отказались от этого варианта из-за необходимости выкупа игрока у "Кайрата". Клуб может рассмотреть только аренду защитника.

Алип выступает за "Зенит" на правах аренды с февраля. За это время казахстанский защитник провел за петербургский клуб 20 матчей. Также на счету 22-летнего футболиста уже 22 игры за сборную Казахстана.

Ранее также сообщалось, что Алип получил предложение из Азербайджана.

Добавим, что на днях "Сочи" возглавил Курбан Бердыев, который тренировал "Кайрат" в период 2021-2022 годов.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса