© Алип в старте? "Зенит" назвал состав на матч с "Динамо"

"Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип назвал состав на матч третьего тура РПЛ против московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 по времени Астаны. Алип начнет встречу на скамейке запасных.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Адамов, Марио Фернандес, Круговой, Алип, Сутормин, Бакаев, Коваленко, Васильев, Вендел, Сергеев.
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