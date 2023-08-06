Нуралы Алип стал приоритетной целью европейского клуба

По информации корреспондента A Spor, Юнуса Эмре Селя, во время того как "Трабзонспор" активно работал над приобретением защитника, на первом месте списка приоритетов стоял трансфер Нуралы Алипа из "Зенита", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Bobsoccer.

Если "Трабзонспор" сумеет завершить сделку с Алипом, казахстанский футболист будет исключен из ограничения по числу легионеров, известного как правило 14 легионеров. Согласно этому правилу, клубы имеют право подписать контракт с одним игроком из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, и этот игрок не учитывается в лимите на количество иностранных футболистов (легионеров).

Таким образом, при приобретении Алипа, "Трабзонспор" сможет использовать лимит легионеров в размере 14+1, что даст им больше возможностей для укрепления состава команды.

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