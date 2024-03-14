Алип потерял место в основе "Зенита". Названа причина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, почему казахстанский защитник Нуралы Алип не попадает в стартовый состав санкт-петербурского, сообщают Vesti.kz.

Алип вышел на замену во втором тайме ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка с "Динамо" (2:0).

– Родригао в первой части сезона, когда выздоровел, был основным защитником. Сейчас он не набрал форму или проигрывает конкуренцию?

– На сегодняшний день он выглядит хуже, чем те игроки, которые играют. Тоже самое Нуралы Алип – это игровые футболисты у нас. Но на сегодняшний день связка Нино с Эраковичем смотрится предпочтительнее. Поэтому они и играют в стартовом составе, - сказал Семак в интервью "Спорт-Экспрессу".

Сам Алип не беспокоится по поводу того, что вступил в игру только с замены.

"Если говорить о взаимопонимании с новыми защитниками, то я уже понимаю по-португальски (смеется). Будем работать дальше. Переживаете за мое место в стартовом составе? Не надо, все нормально будет. Я уверен, что удастся отвоевать место. Конкуренция – всегда хорошо", - сказал Алип "Чемпионату".

24-летний Алип выступает за "Зенит" с 2022 года, его контракт с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года.

В составе "Зенит" защитник провел 49 матчей.

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