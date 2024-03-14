Дубль за 8 минут: Алип помог "Зениту" выйти в полуфинал Кубка России

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, вышел в полуфинал Кубра России по футболу, обыграв по сумме двух матчей московское "Динамо", передают Vesti.kz.

Ответная встреча 1/4 финала пути РПЛ Кубка прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Матео Кассьерра (13-я и 21-я минуты).

Алип вышел на замену на 58-й минуте.

В первом матче 1/4 финала, который прошел в Москве 29 ноября, динамовцы одержали победу со счетом 1:0. Таким образом, "Зенит" победил с общим счетом 2:1 и прошел дальше.

Соперник "Зенита" в полуфинале пути РПЛ определится в результате жеребьевки, также как и оппонент "Динамо" на втором этапе 1/4 финала пути регионов Кубка России.



Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. В решающем матче встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.