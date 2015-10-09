Алип помог победить "Зениту" и гарантировать себе первое место

"Зенит" обыграл на выезде калининградскую "Балтику" в матче пятого тура группового этапа Кубка России, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:2, в составе гостей в стартовом составе вышел защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который был заменён на 46-й минуте.

Счёт на 30-й минуте открыл полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков, а после перерыва преимущество гостей увеличил Фелипе Аугусто, отличившийся на 69-й минуте.

Калининградцы быстро ответили: спустя четыре минуты защитник Илья Кирш отправил мяч в сетку эффектным дальним ударом, нанеся его практически от боковой линии. Однако на 83-й минуте Аугусто вновь огорчил хозяев и оформил дубль.

В компенсированное время Илья Порохов сократил отставание "Балтики", но избежать поражения команде это не помогло.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 14 очков и досрочно обеспечил себе первое место в группе С. "Балтика" с шестью баллами занимает третью позицию.

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