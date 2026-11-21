Грозненский "Ахмат" обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ-2026/27, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненецев. На 52-й минуте Лечи Садулаев ударом с пенальти вывел "Ахмат" вперёд.

Георгий Мелкадзе на 63-й минуте удвоил преимущество гостей. Энрике Кармо на 69-й минуте сократил отставание от грозненцев и установил окончательный результат.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и покинул поле на 71-й минуте матча. Другой игрок национальной команды Галымжан Кенжебек остался на скамейке запасных грозненцев.

ЦСКА завершил 15 туров Российской премьер-лиги на пятой позиции. В активе московского клуба 26 очков. "Ахмат" после сыгранных матчей располагается на 11-м месте, имея в своей копилке 17 баллов.